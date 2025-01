Sabalenkova prva finalistka OP Avstralije

Arina Sabalenka je tekmico ugnala prepričljivo. Potrebovala je sicer nekaj časa, da je ujela ritem, uvodni dve igri je namreč dobila Španka, ki je tudi v tretji povedla s 40:0. Toda nato je začel delovati predvsem "return", Paula Badosa je hitro ugotovila, da servisi na njen forehend ne bodo uspešni. V nadaljevanju je nato poskušala servirati na njeno bekend stran, a tudi to Belorusinji ni predstavljalo težav.

Zanesljivo je tudi osvajala svoje začetne udarce, z agresivno igro v polju pa tekmici, sicer veliki prijateljici, ki je že s samo uvrstitvijo v polfinale dosegla lep uspeh, ni ponudila priložnosti za presenečenje.

To je bila že njena 20. posamična zmaga v Melbournu in je zelo blizu tretjega zaporednega osvojenega turnirja, kar v tem stoletju še ni uspelo nobeni igralki. Zadnja, ki se lahko ponaša s tem dosežkom, je bila leta 1999 Švicarka Martina Hingis, pred tem pa je trikrat uspelo zmagati tudi Margaret Court, Evonni Goolagong, Steffi Graf in Moniki Seleš.