Sabalenka še naprej bojkotira medije

Delno je stališče igralke razumljivo, saj se je v Parizu že soočala z vprašanji o politiki in svojem stališču do ruske agresije v sosednji državi. Res pa je, da je igralka leta 2020 podpisala pismo o podpori Lukašenku, ko je beloruski režim grdo obračunaval s protestniki v državi. A odgovorov na vprašanja, povezana s temi tematikami, v Parizu ni dala.

Svitolina, ki na grand slamu nastopa prvič po porodu, je v Parizu ugnala Darjo Kasatkino in od začetka vojne v Ukrajini v sedmem dvoboju dosegla sedmo zmago nad rusko igralko. Tudi tokrat se ni rokovala s tekmico, je pa poraženka vseeno simpatično pozdravila nasprotnico z dvignjenim palcem. Kasatkina je že pred časom javno podprla odločitve v prid ukrajinskim igralkam, tudi organizatorje v Wimbledonu, ki so napovedali, da bodo ukrajinskim igralcem in igralkam zagotovili po dve sobi za turnir.

To je Svitolina označila za pogumno potezo. "Res sem ji hvaležna za stališče, ki ga je zavzela. Izjemno je pogumna, da se izpostavi javno, česar ni storilo veliko igralcev," je v nedeljo dejala Svitolina. Svojega odnosa do ruskih igralk pa Svitolina vseeno ne misli spremeniti. "Tega sem zdaj že vajena in to se ne bo spremenilo."

V nasprotju s Sabalenko je prav Svitolina tista, ki novinarje spodbuja, naj po tekmah postavljajo tudi politična vprašanja, saj tudi na ta način podpira obrambo svoje domovine.