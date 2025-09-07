Sabalenka ubranila 'krono' v New Yorku

Arina Sabalenka se je po svoji drugi zmagi na teniškem odprtem prvenstvu ZDA zgrudila na tla in si pokrila obraz z rokama. Prva igralka sveta je uspešno ubranila naslov v New Yorku in v finalu premagala ameriško finalistko Wimbledona Amando Anisimovo s 6:3 in 7:6 (3). S tem je slavila svojo četrto zmago na turnirjih za grand slam.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To je noro! Vse težke lekcije so bile vredne. Trenutno sem brez besed," je na podelitvi nagrad dejala 27-letna Belorusinja Arina Sabalenka. Napaka Amande Anisimove pri tretji meč-žogi po 1:34 ure igre je končala finale. Za igralko, ki je sanjala o prvem naslovu na turnirjih za veliki slam, ostajajo sanje neuresničene osem tednov po debaklu v Wimbledonu, kjer je izgubila proti Igi Swiatek dvakrat z 0:6. Proti Poljakinji ji je v polfinalu New Yorka uspela revanša, a se vseeno ni prebila do konca.

Arina Sabalenka FOTO: Profimedia icon-expand

V pogosto nepredvidljivem svetu ženskega tenisa je Sabalenka to sezono pokazala impresivno konstantnost. Trije nastopi v finalu štirih velikih turnirjev govorijo sami zase, saj je prva igralka po Angelique Kerber in Sereni Williams leta 2016, ki ji je to uspelo. Na OP Avstralije (proti Američanki Madison Keys) in OP Francije (proti Američanki Coco Gauff) je morala Sabalenka nastop končati korak pred zmago. Zdaj se je končno povzpela na najvišjo stopničko in leto končala z naslovom za veliki slam.

Prva igralka sveta je samozavestno vzdržala moč udarcev tekmice, njene izkušnje s preteklih turnirjev pa so se tokrat obrestovale. "Za osvojitev tega naslova sem morala premagati veliko. Po OP Avstralije sem mislila, da je najboljša pot naprej, da preprosto pozabim na poraz in grem naprej. Ampak isto se mi je zgodilo na Roland Garrosu. Zato sem pomislila, da je morda čas, da stopim korak nazaj in se iz teh finalov nekaj naučim, ker nisem želela, da se to vsakič znova ponavlja," je bila po težki sezoni odkrita Sabalenka.

Amanda Anisimova FOTO: Profimedia icon-expand

"Pred današnjim finalom sem se odločila, da bom nadzorovala svoja čustva, ne glede na to, kaj se bo zgodilo med tekmo. Moj način razmišljanja je bil, da se bom borila za vsako točko. Mislim, da sem se naučila lekcijo," je z nasmehom dodala beloruska igralka. V ključnih trenutkih je ostala mirna, tudi ko je množica navijala za domačo junakinjo. Ko je Sabalenka v drugem nizu servirala za zmago pri 5:4, je za kratek čas popustila, toda v podaljšani igri si je pravočasno opomogla. "Vaša strast in odločnost sta neverjetni," ji je na platformi X čestital teniška ikona Rod Laver.