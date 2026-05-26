Medvedjev padel na prvi oviri, Sabalenka uspešno preskočila

Aprila je Medvedjev na mastersu 1000 na pesku v domačem Monte Carlu doživel tudi ponižujoč poraz proti Italijanu Matteu Berrettiniju , ki mu je zavezal dve kravati (6:0, 6:0). Walton je prvič v karieri premagal igralca iz prve deseterice, v drugem krogu pa se bo pomeril z Američanom Zacharyjem Svajdo (85. na lestvici).

V razburljivem dvoboju na igrišču Suzanne Lenglen je favorizirani Rus izgubil po treh urah in 23 minutah igre, z 2:3 v nizih. Tridesetletni Danil Medvedjev je znova dokazal, da je peščena podlaga njegova najmanj priljubljena. V svojem 10. nastopu na Roland Garrosu je sedmič izgubil v prvem krogu. Sedemindvajsetletni Avstralec Adam Walton je napredoval v drugi krog turnirja za veliki slam z izidom 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.

Pri ženskah je prva igralka sveta Arina Sabalenka svojo kampanjo na drugem turnirju za veliki slam v sezoni odprla z zmago nad Španko Jessico Bouzas Maneiro s 6:4, 6:2. Prva nosilka je premagala soparne razmere in si v nekaj več kot 75 minutah na igrišču Philippe Chatrier zagotovila obstanek na turnirju.

"Vesela sem, da sem nazaj, hvala za podporo. Vroč dan je, najlepša hvala, ker ste ostali, in ne pozabite, fantje, ostanite hidrirani," je Sabalenka povedala gledalcem na osrednjem igrišču, medtem ko je vročinski val zajel Pariz.

"Mislim, da vsi čutimo pritisk. Ampak jaz sem ga vajena, zato vem, kako se ga otresti," je dodala beloruska nosilka, ko je uspešno odprla najnovejši poskus osvojitve prvega naslova na OP Francije. Lani je prišla vse do finala, v katerem je klonila proti Američanki Coco Gauff.

Sabalenka ima štiri naslove na turnirjih za grand slam v konkurenci posameznic, dva na OP Avstralije (2023, 2024) in dva na OP ZDA (2024, 2025).