Ribakina po preobratu v odločilnem nizu do drugega velikega slama

Jelena Ribakina , v Moskvi rojena igralka, je osvojila 12. turnir v karieri, po Wimbledonu 2022 tudi drugi turnir iz velike četverice. Arini Sabalenki se je oddolžila za poraz v finalu Melbourna 2023. Na ponedeljkovi lestvici WTA bo napredovala s petega na tretje mesto. Kazahstanka je v dvoboj krenila z vodstvom 2:0, v sedmi igri pa ubranila dve točki, da je na svoj servis povedla s 5:3 in zaključila niz.

V drugem pa je Ribakina, kot da se je ustrašila zmage, v odločilni deseti igri Sabalenki oddala servis brez osvojene točke za izenačenje v nizih. Vse je kazalo, da bo 27-letna Belorusinja potrdila položaj na svetovni jakostni lestvici, saj je dobila pet iger zaporedoma in v odločilnem nizu povedla že s 3:0. Sledil je nov preobrat in Ribakina je s prepričljivo igro povedla s 5:3 ter na koncu na svoj servis dobila prvega od velikih turnirjev v koledarskem letu.

Izid, OP Avstralija, finale, 28.219.453 evrov, trda podlaga:

Ribakina (Kaz/5) - Sabalenka (Blr/1) 6:4, 4:6, 6:4.