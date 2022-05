Saga z Valijevo poskrbela za predlog zvišanja starostne meje

Če bo predlog sprejet, ga bodo postopoma uveljavljali naslednja tri leta; najprej s 15 na 16 let in nato že pred naslednjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo leta 2026 v Italiji, zvišali na 17 let. "Pri tem, ko dovolimo nastopati mladoletnim športnikom, jih izpostavljamo tveganjem in obremenitvam, ki niso primerni za njihovo starost. Ne gre le za fizične obremenitve, temveč tudi v smislu psihološkega in socialnega razvoja otroka," je zapisala zdravniška komisija Isuja. Kot je pojasnila zdravniška komisija, "gre tudi za prezgodnjo izgorelost, motnje v prehranjevanju ter dolgoročne posledice poškodb".

Predlog je prišel manj kot tri mesece po tem, ko se je takrat 15-letna Valijeva znašla v središču mednarodnega dopinškega škandala med igrami v Pekingu. Potem ko je svoji državi pomagala osvojiti ekipno zlato, so se pojavile novice, da je le nekaj mesecev pred igrami oddala pozitiven dopinški test in na igrah sploh ne bi smela nastopiti. Sledila je mrzlična pravna bitka in čeprav je Valijeva na koncu prejela zeleno luč za nastop med posameznicami, prav zahvaljujoč dejstvu, da je imela komaj 15 let in torej ne more odgovarjati za svoja dejanja kot odrasel, je v dolgem programu padla in končala brez kolajne.

Zgodba je povzročila ogorčenje javnosti tako glede Rusije, ki je zaradi večkratnih kršitev protidopinških pravil nastopala pod nevtralno zastavo, kot trenerjev Valijeve. Prav tako je sprožila številna vprašanja in pomisleke, ali naj 15-letniki sploh tekmujejo na najvišji stopnji. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je februarja dejal, da je izvršni odbor Moka razpravljal o možnosti uvedbe najnižje starosti za olimpijska tekmovanja, čeprav je opozoril, da se bo Mok najprej moral posvetovati z mednarodnimi zvezami, kot je Isu.

Pri umetnostnem drsanju je starost še posebej pereča, saj so zlasti mlajši športniki tisti, ki običajno premikajo tehnične meje športa in lažje izvajajo četverne skoke kot njihovi starejši vrstniki, še piše USA Today.