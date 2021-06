Sagan: Ne vem, koga kriviti za padce na Touru

Večina kolesarjev se je pridružila simboličnemu (enominutnemu) protestu, ki je bil namenjen organizatorjem dirke zaradi pomanjkljive varnosti tekmovalcev. Očitajo jim, da so zaključek ob koncu tretje etape speljali po preozkih cestah. Veliko padcev in poškodb je krojilo dosedanji razplet dirke po Franciji, skupil jo je tudi Primož Roglič, pa čeprav se je vse skupaj šele dobro začelo. Kmalu po začetku torkove četrte etape so se na kratko ustavili na cesti, saj pravijo, da so prisiljeni dirkati v nevarnih razmerah. To sicer ni sprožilo sprememb, saj se organizatorji ne strinjajo s kritikami na svoj račun, dejstvo pa je tudi, da morajo kolesarji zaradi velikih vložkov in pričakovanj glede rezultatov tvegati več in pogosto vozijo tvegano.

Eden od izkušenih kolesarjev v kolesarski karavani, Peter Sagan, ni prepričan, da se bo kar koli spremenilo, če kolesarji ne bodo ščitili drug drugega. Nekdanji svetovni prvak in eden najbolj prepoznavnih obrazov svetovnega profesionalnega kolesarstva pravi: "Vprašal sem se, kaj bodo spremenili protesti. Moramo spremeniti svojo miselnost, sicer bo še slabše. Dirkamo in mislim, da je to glavni faktor – da smo rivali. Ampak ne vem, koga bi lahko krivili za padce."