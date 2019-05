Saganu prva etapa v Kaliforniji, Pogačar 18.

ŠALA DNEVA Arhiv

Mož in žena gresta po parku in zagledata slepega človeka, ki prosjači. Žena vzame nekaj drobiža iz denarnice in ga vrže v klobuk, ki ga je slepec držal v roki. Po nekaj metrih žena vpraša moža: ''Ti, ali misliš, da je zares slep?''

Mož: ''Seveda je slep, kaj nisi slišala, ko se ti je zahvalil: Hvala, lepa gospodična!''