Šahovska zveza bo preiskala obtožbe goljufanja Niemanna

V začetku meseca je prišlo do prvega incidenta med Magnusom Carlsenom in Hansom Niemannom . Na pokalu Sinquefield v St. Louisu je superzvezdnik Carlsen presenetljivo izgubil proti ameriškemu najstniku in se prvič v karieri umaknil s turnirja. Takrat je posredno Carlsen prvič obtožil Niemanna goljufije, saj naj bi si pomagal z elektroniko.

Prejšnji teden pa se je njuna partija končala le po nekaj sekundah, saj je Norvežan odstopil po samo eni potezi in brez komentarja zapustil videoklepet, v katerem je potekal dvoboj. Carlsen je pred tremi dnevi prvič spregovoril o tem in Američana javno obtožil goljufanja. Na Twitterju zapisal, da je 19-letni ameriški šahist goljufanje priznal že v mladih letih, goljufal pa naj bi tudi v dvoboju proti njemu in pred tem še večkrat.

Enaintridesetletni Carlsen še ni navajal podrobnosti, le potrdil je poročila zadnjih nekaj tednov, da naj bi Niemann goljufal. "Nekaj moramo storiti glede goljufanja v šahu. K temu bom prispeval tako, da ne bom igral proti igralcem, ki so goljufali v preteklosti, saj ne morem biti prepričan, kaj bodo takšni igralci počeli v prihodnosti. Upam, da bo resnica prišla na dan, kakršna koli že bo," je zapisal Carlsen.

Zveza Fide je danes objavila, da se bodo v preiskavi osredotočili na obtožbe Carlsena in na izjave Niemanna. "Ob tej priložnosti prosimo gledalce in ljubitelje šaha, da naj ne ugibajo, kaj naj bi se zgodilo, ter tudi ne o tem, kakšen naj bi bil rezultat preiskave ter morebitne sankcije, dokler preiskava ne bo končana," je zaprosila predsednica komisije za fair play Salomeja Zaksaite, litovska šahistka, pravnica in kriminologinja.