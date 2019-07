Šahovski mojster suspendiran, ker si je na wc-ju pomagal s telefonom

Mednarodna šahovska zveza je suspendirala šahista na turnirju "Strasbourg Open", saj so češko-latvijskega šahovskega mojstra Igorsa Rausisa ujeli, ko je med igro uporabljal telefon. Bolj natančno, Rausisa so ujeli, kako si na wc-ju s pomočjo telefona pomaga pri reševanju šahovskega položaja. Rausis je bil pod drobnogledom šahovske zveze v zadnjem obdobju, zaradi njegovega strmega vzpona na lestvici točkovanja (skoraj 2700). Telefon so našli na wc-ju in Rausis je kasneje podpisal izjavo, da je bil telefon njegov. Ni še jasno, ali je uporabljal pomoč šahovskega programa, več bo pokazala preiskava.