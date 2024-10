Sainz pred Verstappnom v kvalifikacijah za VN Mehike

Za Carlosa Sainza, ki je zadnjo dirko v Teksasu končal na drugem mestu, je bil to prvi najboljši startni položaj letos in šesti skupno v karieri. Zadovoljen je bil tudi Max Verstappen, ki je moral dan prej zamenjati motor za zadnji trening in kvalifikacije. "Zelo sem vesel, da sem pristal v prvi vrsti, tega po vseh težavah res nisem pričakoval," je dejal vodilni dirkač prvenstva Verstappen po končanih kvalifikacijah na dirkališču Hermanos Rodriguez.

Njegov najbližji zasledovalec v svetovnem prvenstvu Britanec Lando Norris (McLaren) se je zvrstil tik za 27-letnim Nizozemcem, ki je v zadnjih treh letih zmagal na dirki po Mehiki. Na lestvici SP ima Verstappen 57 točk prednosti pred Norrisom pred dirko za veliko nagrado.

Dobro formo Ferrarija je s četrtim mestom potrdil zmagovalec zadnje dirke v Austinu, Monačan Charles Leclerc. V tretji vrsti bosta startala oba dirkača Mercedesa, Britanca George Russell in Lewis Hamilton.

Španec Fernando Alonso se na svoji 400. dirki za VN ni prebil med prvih deset v kvalifikacijah. Triinštiridesetletni Španec v Aston Martinu ni presegel 13. mesta.

Domači junak Sergio Perez je pred mehiškimi navijači doživel novo razočaranje, saj je dirkač Red Bulla na svoji deveti domači dirki pristal le na 18. mestu na startni lestvici. Le mesto pred Perezom je končal drugi dirkač McLarna, Avstralec Oscar Piastri.