Sainz zmagovalec v Mehiki, Verstappen po kazni le šesti

Verstappen je precej mest še pridobil, do 42. kroga je tako napredoval do šestega mesta, a se je nato zataknil za Mercedesovim dirkačem, Britancem Lewisom Hamiltonom . Na koncu sta bila pred njim oba Mercedesa, tako Hamilton kot George Russell .

Takšen razplet s kaznijo je bil nekakšna ponovitev tistega prejšnji teden v teksaškem Austinu, le da je bil takrat Verstappen tisti, ki je bil na koncu boljši. Tudi v ZDA sta se dirkača v boju za točke preveč prerivala, a je v Austinu pet sekund kazni dobil Britanec in tako namesto na tretjem mestu končal na četrtem, Verstappen pa pred njim.

Dolgo je kazalo, da bosta v ospredju Ferrarijeva dirkača privozila do druge zaporedne dvojne zmage po ZDA, ko je bil prvi Charles Leclerc, drugi pa Sainz. A v 63. krogu je Monačan, ki se je že pred tem po radijski zvezi pritoževal nad slabimi pnevmatikami, v zavoju izgubil nadzor nad dirkalnikom in zapeljal s steze, kar je Norris izkoristil in prišel do drugega mesta. Leclerc je nato končal kot tretji.

"Hvala, Mehika. Čudovito je biti pred to množico, tudi tu imam veliko navijačev. Ponosen sem, da sem to naredil, res sem si želel zmagati še enkrat, preden odidem iz Ferrarija. Sijajno je, mogoče pride še kakšna zmaga," je za prireditelje dirke dejal zmagovalec po četrtem uspehu v karieri.

"Težko je bilo, v prvih krogih sem skušal le ostati v dirki. Vedel sem, kaj lahko pričakujem od Maxa, spoštujem ga, a me ni presenetil, čeprav takšno dirkanje ni povsem čisto. Hvala pa tudi vsem navijačem, bili so odlični," je po drugem mestu dejal Norris.