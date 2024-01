Sainz znova zmagal med avtomobilisti, Brabec med motociklisti, Mulec 15.

Zadovoljni so tudi v taboru slovenskega dirkača Tonija Mulca, ki je s 15. mestom v absolutni kategoriji ter s petim v svojem razredu rally2 dosegel najboljšo uvrstitev na tem tekmovanju.

"Težko mi je ubesediti občutke, ki se mi porajajo ob prihodu v cilj. Danes je bil še en nor dan tega norega Dakarja. Na startu sem se lomil med občutki odgovornosti ter željo, da še kaj iztisnem iz sebe in dirkam na vse ali nič. A etapa je bila zelo hitra, dirkaška, zato na njej ni bilo več mogoče narediti razlike, le napako," je po prihodu v cilj povedal Korošec.

"Ko sem na 105. km zapeljal na plažo, pa so mi popustile vse zavore. Začutil sem adrenalin cilja, dobil kurjo kožo. Sentinell mi je piskal, ker sem šel 160 km/h, kar je najvišja dovoljena hitrost. Trideset km pred koncem so se mi ulile solze, tako da sem še komaj videl pred sabo. Preplavljali so me mešani občutki: od zadovoljstva, olajšanja, do hude utrujenosti, veselja, ponosa. Močno upam, da sem ljudem nekaj povrnil, da so ponosni name," je dejal slovenski dirkač.

"Ta finiš je bil zame povsem drugačen kot lanski, še tisočkrat bolj čustveno nabit, saj sem bil pred tremi meseci še preveč polomljen, da bi se mi Dakar zdel sploh dosegljiv," je še dejal Mulec.