Sakkari: Sem ena najboljših na svetu, tu sem, da osvojim Wimbledon

"Moj prvi turnir na travi je bil, ko sem bila stara 20 let, toda sama se imam za igralko, ki se dobro giblje po igrišču, kar je nekaj, ki zelo pomaga, ko začneš igrati na travi. Ne vidim razloga, zakaj mi ne bi uspelo," je povedala v intervjuju za portal inews.co.uk. Grkinja je z dobrimi predstavami in precej vloženega dela tudi na družbenih omrežjih postala prava senzacija v domovini in priznava, da se je njeno življenje v zadnjem obdobju močno spremenilo, saj v domovini le težko ostane anonimna. "To je bilo zame nekaj popolnoma novega. Kar malce šokantno, kako se je spremenil moj način življenja. Toda to je v redu," je priznala 26-letna Atenka. "Če želim živeti v Grčiji, moram to sprejeti. Tako da sem to sprejela. Vsekakor gre za lepe občutke, saj zdaj vsakdo gleda tenis," je še dodala Sakkarijeva in poudarila, da se je tenis zdaj po priljubljenosti športov v Grčiji dvignil na tretje mesto, tik za košarko in nogometom.