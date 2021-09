Sakkarijeva izločila Kvitovo, Andreescujeva gladko v osmino finala

Grkinja Maria Sakkari je v šestnajstini finala US Opena izločila deseto nosilko, Čehinjo Petro Kvitovo. Krvnica Polone Hercog je morala priznati premoč 26-letnici po uri in 20 minutah igre. Grkinja je slavila s 6:4 in 6:3. V osmino finala je gladko napredovala tudi šesta nosilka Bianca Andreescu, sicer zmagovalka US Opena leta 2019. Tokrat je ugnala Belgijko Greetje Minnen z rezultatom 6:1 in 6:2.

icon-expand Maria Sakkari FOTO: AP Izidi:

Maria Sakkari (Grk/17) - Petra Kvitova (Češ/10) 6:4, 6:3,

Bianca Andreescu (Kan/6) - Greetje Minnen (Bel) 6:1, 6:2,

Belinda Bencic (Švi/11) - Jessica Pegula (ZDA/23) 6:2, 6:4.