Sami Pajari v vodstvu po prvem dnevu relija po Hrvaški

Sami Pajari je izkoristil dejstvo, da je vodilni v svetovnem prvenstvu, Valižan Elfyn Evans (Toyota Yaris), v tretji hitrostni preizkušnji moral odstopiti.

Evans in njegov sovoznik Scott Martin sta jo odnesla brez poškodb, v času nesreče pa sta bila vodilna na reliju Hrvaška.

V tej hitrostni preizkušnji je Pajari prevzel vodstvo v skupnem seštevku in ga obdržal do konca prvega dne.