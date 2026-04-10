Sami Pajari v vodstvu po prvem dnevu relija po Hrvaški

Sami Pajari je izkoristil dejstvo, da je vodilni v svetovnem prvenstvu, Valižan Elfyn Evans (Toyota Yaris), v tretji hitrostni preizkušnji moral odstopiti.
Evans in njegov sovoznik Scott Martin sta jo odnesla brez poškodb, v času nesreče pa sta bila vodilna na reliju Hrvaška.
V tej hitrostni preizkušnji je Pajari prevzel vodstvo v skupnem seštevku in ga obdržal do konca prvega dne.
Poleg Evansa je moral danes v prvi etapi odstopiti tudi Šved Oliver Solberg (Toyota Yaris), drugi v seštevku SP v reliju.
Takšen razplet ustreza japonskemu vozniku Takamotu Katsuti (Toyota Yaris), ki je po prvem dnevu na tretjem mestu, 14,6 sekunde za vodilnim Pajarijem. Po prvih treh relijih sezone je Katsuta na tretjem mestu v SP, točke na hrvaških cestah pa bi mu lahko prinesle vodilni položaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.