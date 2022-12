Samo enotni lahko zakorakamo v (še) lepši jutri

" Ravno sem na Kladivarju, kjer smo slavnostno namenu predali blazino za skakalce ob palici, ki je je bila še posebej vesela Tina Šutej , " je uvodoma za 24ur.com povedal Feguš, ki je bil prisoten na tekmah mlajših selekcij, kjer si je polnil baterije pred ponedeljkom, ko bo padla odločitev, ali bo nadaljeval poslanstvo na čelu krovne organizacije: " Sem edini kandidat. Vem, da smo na pravi poti, da je treba nadaljevati uspešno zgodbo, jo nadgraditi v skladu s smernicami, ki smo jih začrtali. Verjamem, da smo z ekipo tega sposobni. Imam pa veliko željo, in sicer, da bi vsi delali v dobro atletike, da bi bilo več povezovanja med vsemi akterji, da bi našli način, kako resnično že tako izjemni generaciji pomagati do še boljših izidov, da tistim, ki prihajajo, pokažemo pot skozi vselej zahteven prehod med najboljše zunaj slovenskih meja. "

Nadgradnja strategije iz leta 2020

"Leta 2020 smo pripravili strategijo, ki je prinesla veliko dobrega, smernice smo predelali tudi s predstavniki evropske zveze in videli, kaj lahko še izboljšamo. V veliki večini smo stvari realizirali, ne v popolnosti, a prepričan sem, da bi lahko v obdobju 2023–2025 to delo dokončali. A le pod pogojem, da bomo poenoteni, brez t. i. taborov, v katerih vsakdo vleče na svojo stran. Prepričan sem, da Slovenija premore ogromno atletskih strokovnjakov, da lahko s primernim pristopom vsi dobro sodelujemo, kar pomeni, da lahko našim športnikom ponudimo še nekaj več. Sodelovanje bo ključ do uspeha, in če bomo imeli jasne cilje, bomo dosegli vse, kar si bomo zastavili. In verjamem, da nam bodo atleti pri tem sledili," je zaključil Feguš.