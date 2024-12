Samozavestni Kranjec usmeril misli k Alti Badii: Tamkajšnji teren mi ustreza

V Alta Badii, kjer je bil leta 2017 prvič v karieri na zmagovalnem odru, bo napadal šeste stopničke na veleslalomih. S petimi uvrstitvami na zmagovalni oder na tem prizorišču v italijanskih Dolomitih je že zdaj najboljši Slovenec. Z dosežkom pa je v skupini najboljših veleslalomistov. Marcel Hirscher je v Alta Badii nanizal deset stopničk, Alberto Tomba osem, Henrik Kristoffersen sedem, Marco Odermatt in Ted Ligety sta jih zbrala po šest. Ob Žanu Kranjcu imata po pet stopničk na tem prizorišču tudi Michael von Grünigen in Davide Simoncelli . Slovenskemu asu v Alta Badii manjka zmaga.

Zadovoljen je tudi, kako se je v soboto znašel v Val d'Iseru v zelo težkih razmerah ob slabši vidljivosti in na podlagi, ki se je razbijala v finalu. "V drugi vožnji sem smučal bolje kot v prvi, veliko sem potegnil iz drugega teka. Bila je posebna tekma. Osmo mesto? Ne skačem do stropa od veselja. Mene sicer osmo mesto ne zadovolji, a glede na dane razmere in majhne razlike to ni bil slab dan."

V strnjeni konkurenci se veliko tekmovalcev lahko poteguje za vrh. "Verjamem, da sem lahko tudi najboljši. Na tekmah se ne zgodi velikokrat, da z osmim mestom toliko napreduješ v seštevku, kot sem tokrat v Val d'Iseru. Sem drugi veleslalomist na svetu, kar je zelo dober pokazatelj. A nismo še niti na polovici sezone," je dodal slovenski as.