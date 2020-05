Šampionski prstan lastnika Patriotsov na dražbi dosegel milijonsko vsoto

Nogometaši ekipe New England Patriots (na fotografiji) so bili v minulih sezonah redni zbiralci šampionskih prstanov.

Identiteta kupca zaenkrat ni znana, Robert Kraft pa mu bo prstan izročil na stadionu Gillette pri Bostonu, na katerem igrajo "njegovi" New England Patriotsi. Do tja bo ponosnega novega lastnika šampionskega prstana pripeljal Kraftov zasebni helikopter. Prstan z 283 diamanti ima dodano vrednost, saj je New England do naslova prišel po zgodovinskem preobratu, ko gre za tekme Super Bowla. Ekipa trenerja Billa Belichicka in zdaj že bivšega podajalca kluba Toma Bradyja je namreč zaostajala s 3:28, na koncu pa po podaljšku slavila s 34:28.

Začetna cena prstana je bila 75.000 dolarjev (68.795 evrov), končno ceno pa je dosegla že devet dni pred koncem dražbe "All In Challenge", ki je z ostalimi predmeti in ponudbami slavnih osebnosti zbrala 45 milijonov dolarjev (41.276.700 evrov).