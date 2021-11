Sampras ne dvomi: Đoković je najboljši vseh časov

'Mislim, da bo to bolj cenil, ko bo starejši'

"To je zanj že sedem let. Verjamem, da on to vidi kot dodatek vsem majorjem, ki jih je do zdaj osvojil," je dosežek Srba komentiral Sampras. Američan, ki je v svoji karieri osvojil 14 turnirjev za Grand Slam in pet zaključnih turnirjev, je nadaljeval: "Mislim, da bo to bolj cenil, ko bo starejši. To mu je uspelo v času, ko je dominiral nad dvema velikanoma, Rogerjem (Federerjem) in Rafo (Nadalom). Poleg njiju se je istočasno zelo uspešno spopadel tudi z naslednjo generacijo igralcev."