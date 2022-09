Sampras: Roger, pogrešali te bomo v naši igri

Ob tej priložnosti se je Pete Sampras spomnil njunega edinega dvoboja v Wimbledonu, ki ga je dobil mladi in nadarjeni Federer, takrat star le 19 let. "Ne vem, kje naj začnem, zato bom začel od samega začetka," je najprej dejal Sampras in v posnetku neposredno nagovoril Federerja.

Roger Federer , zmagovalec 20 turnirjev za veliki slam in eden najboljših igralcev v zgodovini, bo v Londonu pred napovedano upokojitvijo odigral poslovilni dvoboj, ko bo na Laverjevem pokalu v dvojicah združil moči s tekmecem in prijateljem Rafaelom Nadalom .

"Ko sva se prvič srečala, si imel komaj 19 let, bil si obetaven igralec in že takrat so veliko govorili o tebi. Uprizorila sva veliko bitko na osrednjem igrišču v Wimbledonu in premagal si me. V napetih petih nizih," je nadaljeval Sampras, ki je pred tem na angleški zelenici osvojil štiri zaporedne naslove, s čimer je svoj rekord povišal na sedem. "Spominjam se, da sem zapustil igrišče z občutkom, da sem končno našel enakovrednega tekmeca," je dejal zdaj 51-letni Američan.

Sampras je nato osvojil svoj zadnji grand slam na odprtem prvenstvu ZDA leta 2002, preden se je športno upokojil. V naslednjih dveh desetletjih je z veseljem opazoval, kot pravi, kako se je Federerjeva kariera vzpenjala. "Takrat si nisem mislil, priznam, da boš imel 20 let pozneje za pasom 20 grand slamov, boš vrsto let številka 1, dominiral v našem športu ... Pravzaprav ti je uspelo vse," je Sampras pohvalil Federerja in ga označil za "res posebnega igralca".

Sampras je pohvalil tudi Federerjevo predanost delu in dejal, da je njegova znamenita tekoča igra kar malo prikrila trdo delo in garanje. "Pogrešali te bomo v naši igri," je sklenil Sampras.