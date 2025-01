Sanders povečal vodstvo, Mulec napredoval na peto mesto, Marčič počival

Motorist Daniel Sanders je danes z zmago na 700 km dolgi etapi okoli Al Duvadimija še povečal prednost in vse kaže, da se pelje presenetljivi zmagi naproti. Prav nasprotno pa največjemu dosedanjemu presenečenju, avtomobilistu Hanku Lateganu, tekmeci vse bolj dihajo za ovratnik in predvsem domačin Jazid Al Radži je tisti, ki bi letos ob odstopih in težavah največjih tekmecev lahko prišel do svoje prve zmage.