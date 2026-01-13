Sanders spet v vodstvu, Mulec ostal v deseterici

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je jutro začel kot vodilni v skupnem seštevku z desetimi sekundami prednosti, je maratonsko etapo končal na sedmem mestu in zdrsnil na tretje mesto skupnega seštevka, za Američanom Rickyjem Brabcem (Honda) in Danielom Sandersom.

Toni Mulec FOTO: Profimedia

"Zelo zahrbtna etapa," francoska tiskovna agencija AFP povzema izjavo Benavidesa za spletno stran prirediteljev. Argentinec pa je priznal tudi, da je v sipinah naredil navigacijsko napako. Schareina je 410 km zmogel v treh urah 45 minutah in 42 sekundah ter Sandersa in Brabca potisnil na drugo oziroma tretje mesto.