Sanders spet v vodstvu, Mulec ostal v deseterici

Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je jutro začel kot vodilni v skupnem seštevku z desetimi sekundami prednosti, je maratonsko etapo končal na sedmem mestu in zdrsnil na tretje mesto skupnega seštevka, za Američanom Rickyjem Brabcem (Honda) in Danielom Sandersom.
"Zelo zahrbtna etapa," francoska tiskovna agencija AFP povzema izjavo Benavidesa za spletno stran prirediteljev. Argentinec pa je priznal tudi, da je v sipinah naredil navigacijsko napako. Schareina je 410 km zmogel v treh urah 45 minutah in 42 sekundah ter Sandersa in Brabca potisnil na drugo oziroma tretje mesto.
Toni Mulec ni pokazal predstave, ki ga je krasila minule dni. Za Špancem je zaostal dobrih 25 minut in zasedel 20. mesto. Skupno pa je obdržal mesto na robu elitne deseterice. Drugi slovenski predstavnik na dirki Simon Marčič je bil 64.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.