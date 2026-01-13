Naslovnica
Sanders spet v vodstvu, Mulec ostal v deseterici

Džeda, 13. 01. 2026 14.13 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Toni Mulec

Lanski zmagovalec med motociklisti Avstralec Daniel Sanders (KTM) je z drugim mestom znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku relija Dakar 2026 v Savdski Arabiji. Etapno zmago je moral danes prepustiti svojemu tekmecu pri Hondi, Špancu Toshi Schareini. Toni Mulec je zasedel 20. mesto, skupaj pa je deseti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je jutro začel kot vodilni v skupnem seštevku z desetimi sekundami prednosti, je maratonsko etapo končal na sedmem mestu in zdrsnil na tretje mesto skupnega seštevka, za Američanom Rickyjem Brabcem (Honda) in Danielom Sandersom.

FOTO: Profimedia

"Zelo zahrbtna etapa," francoska tiskovna agencija AFP povzema izjavo Benavidesa za spletno stran prirediteljev. Argentinec pa je priznal tudi, da je v sipinah naredil navigacijsko napako. Schareina je 410 km zmogel v treh urah 45 minutah in 42 sekundah ter Sandersa in Brabca potisnil na drugo oziroma tretje mesto.

Toni Mulec ni pokazal predstave, ki ga je krasila minule dni. Za Špancem je zaostal dobrih 25 minut in zasedel 20. mesto. Skupno pa je obdržal mesto na robu elitne deseterice. Drugi slovenski predstavnik na dirki Simon Marčič je bil 64.

reli dakar mulec

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
