Sandersu etapa in skupno vodstvo, Mulec 32.

Etapo v Hailu, na kateri je bilo od skupno 668 km predvidenih 447 km hitrostnih preizkušenj, je Daniel Sanders dobil z več kot šestimi minutami prednosti pred Američanom Skylerjem Howesom, tretji je bil na startu vodilni skupno, in sicer še en Američan Mason Klein. Zaostal je skoraj sedem minut, tako da je skupno zdaj v vodstvu današnji etapni zmagovalec, ki ima pred Kleinom dobre štiri minute naskoka. Toni Mulec je v etapi zaostal dobrih 42 minut, kar je pomenilo 32. mesto, v skupnem seštevku pa je nekaj mest pridobil in je zdaj 42. Simon Marčič, za katerega je letošnji nastop na Dakarju že deveti, pa je danes v etapi po še neuradnih podatkih zasedel 60. mesto, v skupnem seštevku je zdaj 59. Kot so sporočili prireditelji dirke, so morali etapo za nekatere tekmovalce skrajšati zaradi poslabšanja vremenskih razmer, njihove uvrstitve so preračunali glede na pred tem opravljeni del trase.

Tretja etapa pa je bila že zadnja za zmagovalca iz leta 2020, Američana Rickyja Brabca, ki je po padcu po tretjini trase potreboval zdravniško pomoč in so ga s helikopterjem prepeljali na pregled v bolnišnico.

V sredo čaka dirkače na preizkušnji v Savdski Arabiji četrta etapa, ki bo prav tako potekala v okolici Haila, dolga bo 574 km.