Šanghaj Masters: Največji teniški asi vse težje dohajajo tempo mlajših teniških generacij

"Medtem ko smo spali, se je začela in močno pospešila menjava generacij v vrhunskem tenisu." S temi besedami so strokovnjaki pospremili razplet finala mastersa v Šanghaju. V tem je bil nadobudni Rus Medvedjev z 2:0 v nizih boljši od Nemca Zvereva. Od leta 2010 so omenjeni turnir osvajali le Federer, Djoković, Murray in Rafael Nadal, a tudi ti vse težje dohajajo ritem vse močnejšega mlajšega teniškega vala.