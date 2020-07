Sanje postale resničnost: Makuc iz Celja k sloviti Barceloni!

”Najprej bi se želel zahvaliti navijačem, ki so nas ves čas podpirali in žal mi je, da se od njih ter vseh ostalih nisem mogel posloviti na igrišču. Prepričan sem, da bodo tudi v prihodnje glasno podpirali moje sedaj že bivše soigralce, ki so mi pomagali na moji poti in si to podporo zaslužijo. Prav veselim se, ker bom v letošnji sezoni znova prestopil prag Zlatoroga ter slišal to navijanje in začutil vzdušje. Hvala celjskemu klubu, ki mi je ponudil priložnost in vsa leta izkazoval veliko zaupanje, da sem lahko napredoval in prišel do naslednjega koraka v moji karieri. To so mi omogočili vsi moji trenerji do sedaj, zato gre zahvala tudi njim, z njihovo pomočjo sem napredoval in dali so mi zelo veliko. V Celju sem se odlično počutil, tu je vse kar si mladi rokometaš lahko želi na rokometni poti. Napredoval sem v svoji igri in vedno se bom rad vračal v moje mesto in dvorano Zlatorog. Hvala Celje,” je ob slovesu od Zlatoroga, za uradno spletno stran slovenskih prvakov povedal mladi slovenski reprezentant, ki se bo za minute na igrišču dvorane Blaugrana, boril s hrvaškim organizatorjem igre Luko Cindrićem in izkušenim Raulom Entrerriosom.

kmalu več ...