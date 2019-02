Sanjski povratek Jegliča, Risi pa prepričljivo ugnali Madžare

Slovenija se na domačem turnirju že pripravlja na najpomembnejšo nalogo v sezoni, aprilsko drugoligaško svetovno prvenstvo v Kazahstanu, kjer se bo skušala vrniti med elito. Podobne cilje bosta imeli takrat še dve udeleženki blejskega tekmovanja, Madžarska in Belorusija, zato bo blejski konec tedna že dober pokazatelj moči in razmerij v tej sezoni. V zadnji medsebojni tekmi so Slovenci Madžare aprila na njihovem terenu v Budimpešti premagali s 4 : 1. Takrat sta ekipi igrali na SP divizije I, a nazadnje ne uspeh Slovenije ne neuspeh Madžarske nista imela pomena, saj nobena od ekip ni napredovala med najboljših 16 na svetu.

Selektor Ivo Jan, ki je vodenje ekipe prevzel po tem prvenstvu, ima tokrat na Bledu že precej močnejšo postavo, kot je igrala na prvem takšnem turnirju v sezoni v Belorusiji. V postavi je že veliko izkušenih standardnih igralcev, vrnil se je tudi Žiga Jegličpo prestani kazni zaradi dopinškega prekrška v Pjongčangu, na tej akciji pa ni kapetana Jana Muršaka. Danes je od treh vratarjev - zaradi poškodbe Luke Gračnarjaje v zadnjem trenutku vskočil Žan Us- Jan dal priložnost Gašperju Krošlju, na klopi pa je bil še Matija Pintarič.

Pred tekmo so se v vodstvu Hokejske zveze Slovenije na kratki slovesnosti zahvalili lani upokojenima dolgoletnima članoma reprezentance Marcelu Rodmanuin Robertu Kristanu.

Slovenci so imeli večji del prve tretjine premoč, nekoliko pomlajena madžarska zasedba je bila nevarnejša le ob številčni prednosti v 12. minuti. Pred tem je imel nekaj priložnosti slovenski udarni napad Rok Tičar-Žiga Jeglič-Robert Sabolič, ob slovenskem "power-playu" pa sta nevarno zapretila Jan Urbas in Jurij Repe. Slovenija pa je povedla v 17. minuti ob novi prednosti igralca več, ko je natančno podajo Tičarja izza gola v zadetek spremenil Sabolič.

Nezbranost Slovencev je botrovala priložnostim za tekmece na začetku drugega dela, prvič je Krošelj branil, drugič pa so gostje izenačili. A odgovor je bil hiter, že nekaj minut pozneje je po podaji Urbasa izza gola neubranljivo meril David Rodman. Pozneje je imela Slovenija dve priložnosti celo z igralcem manj, a se je ob akcijah Sabahudina Kovačevićain Mihe Verličaizkazal Miklos Rajna, pet minut pred koncem tretjine pa nato dvakrat tudi Krošelj za ohranitev tesnega vodstva. Zadnja tretjina je bila podobna prvi, s slovenskim pritiskom in premočjo, a dolgo brez učinkovite akcije za nov zadetek. Blizu je bil Verlič, Andreja Hebarjaso ustavili s prekrškom, Aleksandar Magovacje meril tik ob golu, malo je zmanjkalo Tičarju ... Nato pa je zmagovalca dokončno odločil slovenski prvi napad, po lepi akciji je pet minut pred koncem neubranljivo meril Jeglič. Nekaj sekund pred koncem pa je na prazna vrata zadel še Žiga Pance.

Evropski izziv, Bled, izidi:

Slovenija- Madžarska 4 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 2 : 0)

Sabolič 18., Rodman 27., Jeglič 55., Pance 60.

Italija - Belorusija 3 : 2