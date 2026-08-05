Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca FOTO: Profimedia

V torek dopoldne je naša ženska odbojkarska reprezentanca dobila izredno novico, da bo naslednje leto igrala v Ligi narodov. Po mukotrpnih nekaj tednih, ko so Slovenke čakale, da izvejo za svojo usodo, jim je vendarle lahko odleglo. "Bile smo na kavici v Ljubljani, vse nekako razpršene," je razkrila kapetanka Saša Planinšec. Naše odbojkarice so danes odpotovale na Slovaško, kjer jih čakajo pripravljalne tekme za prihajajoče evropsko prvenstvo. Na zadnjem treningu smo jih ujeli pred naš mikrofon in se pogovorili o turbulentnem tednu. Čeprav je bil konec Evropske lige žalosten za naše odbojkarice, so vendarle nabrale dovolj točk za tako želen preboj med elito. Ta je bil najlepši obliž na rane, ki so jim jih zadale Švedinje. "Trenutno smo v nekem svojem svetu. Moramo se zbrati in osredotočeno oddelati še zadnji trening pred odhodom na Slovaško. Vstopnica za Ligo narodov nam zagotovo služi kot najboljša možna motivacija. Lažje je preboleti finale proti Švedski," je povedala ena naših boljših odbojkaric Lorena Lorber Fijok.

23-letnica je izpostavila tudi napeto obdobje, ko ni bilo jasno, ali se bodo uvrstile med elito: "Čakale smo na rezultate Argentine in na odločitev o Rusiji. Končno smo dobile izid, ki ne bi mogel biti boljši," je povedala Fijok. Mednarodna odbojkarska zveza (Fivb) je na seznam udeležnk vrnila Rusijo, kar je Slovenke pahnilo na 19. mesto na jakostni lestvici, ki pa bo prihodnje leto prvič vodilo med elito. Ko je Alessandro Orefice pred dvema letoma prevzel vodenje slovenske reprezentance, so njegove varovanke zasedale 29. mesto. Z odličnim delom, zaupanjem in vztrajnostjo je skupaj z našimi odbojkaricami uspel spisati najlepše poglavje v slovenski zgodovini tega športa. "Spomnim se prvega treninga v Kranjski Gori, ko je bilo prisotnih vsega devet igralk. Od tistega trenutka naprej smo začeli počasi, a vztrajno našo krivuljo obračati navzgor. Ni šlo brez težkih trenutkov, ki pa smo jih vse prebrodili. Vsakič, ko si nadanem majico s slovenskim grbom, čutim ponos in vselej sem dal svoj maksimum, tako kot moje igralke," je z izbranimi besedami proces opisal italijanski selektor na slovenski klopi.