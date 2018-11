Sanjsko poletje: Đoković je od junija osvojil 7990 od 10.000 možnih točk

Glede na to, da je večina najboljših teniških igralk zaključila sezono in si bo v naslednjih petih tednih nabirala moči za nove podvige v 2019, se lestvica WTA ni bistveno spremenila. Prva sprememba med najboljšimi je šele na 39. mestu, kar pomeni, da so na vrhu Romunka Simona Halep, Nemka Angelique Kerber in Danka Caroline Wozniacki. Tudi Slovenke so bolj ali manj zadržale svoje pozicije. Tamara Zidanšek je izgubila šest mest (86.), tako da je zdaj Polona Hercog (84.) druga slovenska igralka, prva pa ostaja Dalila Jakupovič- 70.

Lestvica WTA (19. november 2018):

1. (1) Simona Halep (Rom) 6921 točk

2. (2) Angelique Kerber (Nem) 5875

3. (3) Caroline Wozniacki (Dan) 5586

4. (4) Jelina Svitolina (Ukr) 5350

5. (5) Naomi Osaka (Jap) 5115

6. (6) Sloane Stephens (ZDA) 5023

7. (7) Petra Kvitova (Češ) 4630

8. (8) Karolina Pliškova (Češ) 4465

9. (9) Kiki Bertens (Niz) 4335

10. (10) Darja Kasatkina (Rus) 3415

...

70. (69) Dalila Jakupovič (Slo) 829

84. (85) Polona Hercog (Slo) 715

86. (80) Tamara Zidanšek (Slo) 712

174.(174) Kaja Juvan (Slo) 339