Sankcije za Rusijo bodo znane v Lozanu: obeta se popolna prepoved za Tokio 2020 in Peking 2022

"Načrtovano zasedanje v Parizu smo prestavili zaradi napovedanih stavk in številnih drugih morebitnih logističnih motenj v francoski prestolnici. Iz tega razloga bomo zasedanje izpeljali v Lozani," je za francosko tiskovno agencijo AFPdejal tiskovni predstavnik Wade James Fitzgerald. Posebna komisija Wade je zaradi neupoštevanja dopinških pravil že predlagala, da se ruskim športnikom tudi v naslednjih štirih letih prepove nastope na mednarodnih tekmovanjih. Tudi vodja ruske protidopinške agencije (Rusada) Jurij Ganus je v nedavnem pogovoru zaAFPdejal, da pričakuje dolge kazni za ruske športnike ter popolno prepoved nastopa na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020 in zimskih v Pekingu 2022. Preiskovalci Wade sumijo, da je prejšnje vodstvo laboratorija v Moskvi prirejalo laboratorijske podatke in na ta način skušalo zakriti dopinške primere, ki jih je podpirala Rusija.

Rusija je zaradi sistematične uporabe dopinga kazen doletela že pred lanskimi zimskimi olimpijskimi igrami, njeni športniki in športnice so lahko v južnokorejskem Pjongčangu nastopali zgolj pod olimpijsko zastavo.