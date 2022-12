Sankcije zoper Rusijo in Belorusijo še naprej v veljavi: 'Dajte miru možnost'

"V letu 2023 lahko športniki in športnice iz Ukrajine računajo na podporo in solidarnost Moka ter celotnega olimpijskega gibanja. Želimo videti močno ukrajinsko ekipo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024 ter na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini 2026," je v svojem nagovoru med drugim dejal prvi mož olimpijskega gibanja Thomas Bach. "Dajte miru možnost," pa je glavno sporočilo, ki ga je v prednovoletnem nagovoru poudaril 69-letni Nemec.