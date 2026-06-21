Sara Tokić na EP do 21 let osvojila srebro in dva brona

Aktualna slovenska članska prvakinja Sara Tokić je zadnji dan evropskega prvenstva v napetem dopoldanskem polfinalnem obračunu s 4:3 premagala Francozinjo Alexio Nadin, čeprav je v sedmem nizu zaostajala z 1:7, v finalu pa je bila zanjo premočna domačinka Bianca Mei-Rosu, ki je zmagala s 4:1.

"Žal mi je za četrti niz, ki bi se lahko razpletel tudi drugače. Seveda sem si želela zmage, toda kljub temu sem presrečna. To je moja prva kolajna med posameznicami, zato sem zelo vesela. Vesela sem tudi uspehov v ženskih dvojicah in mešanih dvojicah. Da sem na tem prvenstvu osvojila tri medalje, me navdaja z velikim ponosom," je po finalnem dvoboju dejala nečakinja nekdanjega najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Bojana Tokića.