Sara Tokić po preobratu preskočila prvo oviro olimpijskih kvalifikacij

Sara Tokić je proti 16 let starejši Ukrajinki izgubljala že z 0:2, a je v nato v tretjem nizu poskrbela za preobrat in ga dobila na dvanajsti točki. Uspešnejša je bila tudi v naslednjih treh nizih in se močno približala uvrstitvi v izločilne boje. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da se Ukrajinka lahko pohvali že z dvema srebrnima in tremi bronastimi medaljami z evropskih prvenstev.

Druga slovenska predstavnica Ana Tofant je bila neuspešna, saj je z 1:4 v nizih izgubila proti Italijanki Giorgii Piccolin. Čaka jo še obračun s Hrvatico Hano Arapović. V izločilne boje se uvrstita po dve najboljši igralki iz dvanajstih predtekmovalnih skupin.