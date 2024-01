Sara Tokić srebrna na namiznoteniškem EP do 21 let

Sara Tokić se je na namiznoteniškem evropskem prvenstvu do 21 let v Skopju izkazala s srebrno kolajno v dvojicah. Z Romunko Luciano Mitrofan sta v finalu morali priznati premoč Romunkama Bianci Mei Rosu in Eleni Zaharii, ki sta slavili s 3:1 (5, –8, 0, 3).

OGLAS

Že z uvrstitvijo v finale sta Sara Tokić, sicer nečakinja dolgo časa najboljšega namiznoteniškega igralca v Sloveniji Bojana Tokića, in Luciana Mitrofan presegli vsa pričakovanja, saj sta šele v Skopju prvič zaigrali skupaj. Toda že v prvem krogu sta se hitro ujeli, s 3:0 premagali Švedinji Nomin Baasan in Agnes Svensson, v osmini finala pa s 3:0 tudi Portugalki Ines Matos in Matilde Pinto. Veliko bolj izenačen je bil njun četrtfinalni obračun proti Avstrijki Anastasii Sterner in Ukrajinki Veroniki Matjunini, ki sta ju premagali s 3:2. Dobro formo sta ohranili tudi v sobotnem polfinalnem obračunu, v katerem sta bili s 3:1 boljši od Francozinj Leane Hochart in Elise Pujol.

Luciana Mitrofan in Sara Tokić FOTO: slo-namiznitenis.si icon-expand

"S prvenstvom sem zelo zadovoljna. Z Luciano Mitrofan sem se zelo dobro ujela tako v ringu kot tudi zunaj njega, saj sva postali pravi prijateljici. Najbolj težek je bil dvoboj v četrtfinalu, ko sva proti Avstrijki in Ukrajinki že vodili z 2:1 v nizih in 10:6 v četrtem, pa sva na žalost ta niz izgubili, vendar sva v petem vseeno zmagali z 11:9. Odlično igro sva prikazali v polfinalu proti Francozinjama, čeprav je bila Luciana poškodovana, v finalu pa se nama žal ni izšlo. Vseeno sem zelo vesela, da sem dobila svojo prvo kolajno na EP, resda srebrno, upam pa, da jih bo še več in to zlatih," je svoje nastope v ženskih dvojicah ocenila odlična Novogoričanka, ki je spregovorila tudi o posamičnem delu tekmovanja. "V posamičnem delu se mi ni izšlo po željah, vendar sem zadovoljna s pristopom in z igro. Prišla sem iz skupine v prvem delu tekmovanja, v drugem pa sem bila v svoji skupini resda zadnja, vendar sem Eleni Zaharii, ki se je uvrstila v finale, vzela dva niza in na ta dosežek sem ponosna. Upam, da jo bom naslednjič premagala," je dejala Tokićeva.

Sara Tokić FOTO: slo-namiznitenis.si icon-expand