'Savdijci (včasih) igrajo zelo nedisciplinirano, a ne bomo jih zlomili hitro'

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v torkovih poznih urah pripotovali na prizorišče 28. svetovnega prvenstva. Kljub osemurni naporni vožnji z avtobusom iz Prlekije v Šlezijo ter dvema pozitivnima izvidoma na novi koronavirus - okužena sta bila pomočnik selektorja Luka Žvižej in Grega Krečič - pa so nared za svoj uvodni obračun proti najšibkejšem členu v skupini B.

Slovenski rokometaši so tudi na četrtkovem obračunu papirnati favoriti, a to bodo morali dokazati na igrišču. Na zadnjih dveh tekmah proti Madžarom v Ljutomeru in Veliki Kaniži so dokazali, da se v njihovih vrstah kljub določenim kadrovskim spremembam - v primerjavi z minulimi tekmovanji bodo iz različnih razlogov manjkali nekateri dolgoletni nosilci igre, kot so Gašper Marguč, Matej Gaber, Darko Cingesar, Urh Kastelic in Miha Zarabec - pretaka prava energija.