Savšek četrtič evropski prvak

Obeti pred zadnjim dnevom prvenstva niso bili najboljši. Slovenskemu taboru je grozilo, da prvič po Nottinghamu leta 2009 in četrtič v zgodovini prvenstev ostane brez odličja. Pred posamičnim nastopom kanuistov so Slovenci razočarali na ekipnih nastopih, kvalifikacijski vožnji so se ponesrečili Kauzerju, do kolajne se kljub solidnem veslanju ni posrečilo dokopati niti Evi Terčelj .

Tako je Slovencem ostalo še upanje na kanuista Savška in Božiča. Slednji je v polfinalu nabral tri dotike vratc in s tem ostal brez uvrstitve med najboljše, zasedel je 18. mesto. Tudi Savšek v polfinalu ni pokazal svoje najboljše vožnje, zabeležil je šesti čas, a že kot nekajkrat doslej najboljše prihranil za konec. V finalu je v zgornjem delu pokazal pametno vožnjo, v njem ni bil povsem na vrhu, a tako kot na vsem prvenstvu stopnjeval svoj nastop in bil na koncu brez dotika najhitrejši. Na roke so mu šle tudi napake nekaterih tekmecev, ki so nastopili za njim.

"Odlični občutki, že četrtič sem prvak. Na težki progi mi je uspela odlična, čista vožnja, zdaj bom za nadaljevanje sezone še bolj motiviran," je po uspehu organizatorjem še v čolnu dejal 35-letni Ljubljančan, ki je imel na cilju 57 stotink prednosti pred Nemcem Siderisom Tasiadisom, tretje mesto je zasedel Španec Miquel Trave.

Blizu uvrstitve v finale je bila pri dekletih tudi Eva Alina Hočevar. V polfinalu je zabeležila 11. čas, za desetim je z dotikom vratc zaostala 57 stotink. Za najhitrejšo Mallory Franklin je zastala dobrih 12 sekund, Britanka pa je odlično vožnjo ponovila tudi v finalu in postala evropska prvakinja. Drugo mesto je zasedla Francozinja Marjorie Delassus, tretje pa Čehinja Tereza Fišer. Tako kot pri moških so tudi pri ženskah dobitnice kolajn progo prevozile brez dotikov vratc.