Savšek: Domače občinstvo bo dalo zagon, da bom letel čez progo

Zmaga ga bo vsekakor spodbudila in pognala za prihajajoča tekmovanja, še posebej za domačo tekmo svetovnega pokala v Tacnu. "Na kakšni tekmi pridejo tudi porazi. Trudim se, da jih je čim manj. Poskušam držati visoko raven pripravljenosti, letos sem res dobro pripravljen. Upam na vrhunsko uvrstitev tudi na domači progi. Toda konkurenca na vrhu je vedno močna in pri vrhu odločajo malenkosti," je zatrdil svetovni prvak iz leta 2017.

"V finalu sem res prikazal lepo vožnjo, brez kakšnih večjih napak. Ko sem prispel v cilj, sem bil zadovoljen s prednostjo, ki sem si jo izboril čez progo. To je gotovo potrditev, da sem še vedno sposoben meriti na najvišja mesta in bom tako ciljal tudi na naslednjih tekmovanjih. Sem v pogonu naprej iz tekme v tekmo, tako da bo čas za pravo veselje verjetno po sezoni, ko bom vsa tekmovanja odpeljal, kot si želim," je 36-letnik povzel svojo vožnjo iz češke prestolnice.

A z zmago ne pride le spodbuda, temveč tudi pričakovanja, s tem pa pritisk. "Mogoče je res zdaj ta pritisk prisoten malo bolj. Ampak s tem se nočem obremenjevati. Poskušal bom odpeljati svojo vožnjo, takšno, kot sem jo sposoben. Lahko pridejo kakšne napake, tako da ne morem stoodstotno reči, da lahko zmagam, si pa to želim in se bom maksimalno potrudil," je zatrdil Ljubljančan.

Kot pravi, mu je proga v Tacnu pri srcu, saj tu trenira in tekmuje celotno kariero: "Mogoče so malenkostne prednosti zaradi tega, ker progo bolje poznam. Vseeno mislim, da so tudi tuji tekmovalci že velikokrat imeli možnost tekmovati tu in so progo do potankosti spoznali. Tudi oni poznajo skrivnosti proge. Mislim, da mi bo tudi domača publika, ki v Tacnu vedno pričara neverjetno vzdušje, dala zagon, da bom letel čez progo."

Skupaj z nekaterimi reprezentančnimi kolegi ga kmalu zatem že čakajo evropske igre v poljskem Krakovu. "Te so eden izmed mojih večjih ciljev in pa, jasno, svetovno prvenstvo, ki nas čaka konec septembra. Tekme se nam zdaj vrstijo ena za drugo. Tri v svetovnem pokalu, evropske igre pa so že za ovinkom. Skušam ostajati zbran na treninge, na svoje nastope in držati to formo in dobro pripravljenost skozi ta tekmovanja," je povedal.