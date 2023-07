Savšek in Hočevar brez kolajne v Krakovu

Slovenski slalomisti v kajaku in kanuju na divjih vodah evropsko prvenstvo, ki je v potekalo v sklopu evropskih iger v Krakovu, zapuščajo brez kolajne. Zadnji dan so o njej razmišljali kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in tudi Eva Alina Hočevar. Savšek in Hočevar sta se za razliko od Božiča uvrstila v finale, a oba obstala na 6. mestu.

icon-expand Benjamin Savšek FOTO: Damjan Žibert Olimpijski prvak Benjamin Savšek je sicer poskrbel za dobre obete, v polfinalu je bil najhitrejši, vendar polfinalne vožnje v finalu ni ponovil. Na progi je sicer bil hiter, toda dvakrat udaril vratca, štiri kazenske sekunde pa so bile preveč, da bi lahko posegel višje kot na šesto mesto. Tudi Eva Alina Hočevar ni bila daleč od kolajne. Kot je sama dejala, bi, če bi lahko združila spodnji del polfinalne vožnje in zgornji del finala, najbrž celo zmagala.