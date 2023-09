Savšek: Mislim, da še nisem čisto dojel, kaj mi je uspelo

Kanuist Benjamin Savšek je pri 36 letih še drugič v karieri priveslal do naslova svetovnega prvaka, in to na veličasten način. Na olimpijski progi iz leta 2012 je tekmece ugnal za več kot sekundo, z zmago pa je Sloveniji priboril tudi kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, ki bodo prihodnje leto.

Prizorišče na obrobju Londona bo za Benjamina Savška eno najsrečnejših v njegovi karieri. 36-letni kanuist tacenskega kluba je tu namreč danes priveslal do svojega drugega naslova svetovnega prvaka v karieri, potem ko je bil najboljši že leta 2017 na svetovnem prvenstvu v francoskem Pauju. Na svetovnem prvenstvu v Londonu se je Savšek kolajn sicer veselil že v sezoni 2015, ko je osvojil posamično srebrno kolajno in ekipni bron.

icon-expand Benjamin Savšek FOTO: Nina Jelenc

Savšek je danes že v polfinalu z najboljšo vožnjo pokazal, da je v odlični formi in da bodo tekmeci morali pokazati vse mojstrstvo, če bi ga želeli prehiteti. Tudi v finalu je svojo nalogo opravil suvereno, prepustil ni nobenega presenečenja in v cilju v znak zmagoslavja visoko dvignil roke. Ker je startal kot zadnji, je bilo kmalu jasno, da je zlata kolajna njegova. Na koncu je bil sekundo in 18 stotink hitrejši od Francoza Nicolasa Gestina, na tretje mesto pa se je presenetljivo uvrstil Italijan Paolo Ceccon.

icon-expand Benjamin Savšek FOTO: Nina Jelenc

Po drugem naslovu svetovnega prvaka, sicer pa peti posamični kolajni s svetovnih prvenstev, je Savšek povedal: "Neverjetna vožnja je za mano. Vesel sem, da mi je uspelo od starta do cilja držati hitro linijo. Vesel sem tega ponovnega naslova. Mislim, da še nisem čisto dojel, kaj mi je uspelo. Neverjetno! Poskušal sem vse odklopiti, je pa težko iti na progo zadnji, saj je atmosfera na vrhuncu, ti pa si edini, ki še moraš opraviti svojo nalogo. Vesel sem, da sem se uspel zbrati in se posvetiti svoji vožnji. V vožnji sem bil potrpežljiv, saj nisem želel storiti kakšnega dotika. Res sem vesel tega naslova. Voda tu mi zelo ustreza, je pa na koncu vse odvisno od postavitve proge. Očitno mi ustrezajo zahtevne postavitve, ni pa nikoli lahko."

icon-expand Benjamin Savšek FOTO: Nina Jelenc

Tokratno svetovno prvenstvo ima še večjo težo, saj ne delijo le kolajn najboljšim na svetovnem prvenstvu, temveč tudi kvote za nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Z zmago in zlato kolajno je Savšek Sloveniji priboril tudi kvoto za nastop v Franciji, za mesto v olimpijski ekipi pa se bo najboljši kanuist svetovne jakostne lestvice pomeril z Luko Božičem, drugouvrščenim kanuistom svetovne jakostne lestvice. Žal pravila mednarodne zveze namreč dovoljujejo nastop le enega tekmovalca iz posamezne države v določeni kategoriji, v slovenski ekipi pa imamo trenutno dva najboljša kanuista na svetu.

Tudi Luka Božič je tokrat veslal v finalu, a primorski kanuist s prikazanim ni bil zadovoljen, saj je z napakami in 52 kazenskimi sekundami prvenstvo končal na desetem mestu. "Cel dan je bil zahteven, a na to sem bil pripravljen. Bil sem najbolje, kar se da, pripravljen v celotnem 4-letnem obdobju. V finalu nato nisem odpeljal najbolje, oziroma sem naredil dve veliki napaki. Prva je bil dotik v petih vratih, nato pa še 50 kazenskih sekund, ki jih nisem videl, a sodniki so tako dosodili. Zelo razočaran sem. Po takšnem dnevu se je težko zbrati. Najprej sem bil vesel zaradi finala, ampak glede na to, kakšne rezultate imam, tudi v letošnji sezoni, sem si želel višje. Čas, ki sem ga postavil, ni bil slab. Vem, da bi se današnji dan lahko odvil drugače brez tistih dveh napak," je povedal Božič.

icon-expand Luka Božič FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

V polfinalu je veslal še 16-letni Žiga Lin Hočevar, a 52 kazenskih sekund ga je oddaljilo od boja za najvišja mesta. Debi na članskih svetovnih prvenstvih je končal na 28. mestu. Z napetostjo je slovenska ekipa spremljala tudi razplet polfinala kanuistk, kjer sta slovenske barve zastopali Alja Kozorog in Lea Novak. Obema so se v nastop prikradle napake, zaradi katerih sta bili uvrščeni v drugi polovici polfinalistk. Alja Kozorog je bila na koncu 20., Lea Novak pa 22. Po tekmi je Alja Kozorog povedala: "Za drugi del sezone sem se res dobro pripravila. Zadnji teden pred svetovnim prvenstvom sem se res dobro počutila na vodi. Končno sem dobila samozavest, kar sem uspela prikazati tudi v kvalifikacijski vožnji. Letos pa očitno nisem uspela sestaviti polfinalne vožnje. Na vodi sem se počutila dobro, ampak kazenske sekunde me v polfinalih lovijo že celo sezono. To je danes odigralo veliko vlogo."

icon-expand Alja Kozorog FOTO: Nina Jelenc

Ko je postalo jasno, da nastopa Alje Kozorog in Lee Novak ne bosta dovolj za uvrstitev v finale, pa se je začelo stresno čakanje, kaj bodo storile tekmice, saj bi Slovenija morala biti 12. država, če bi želela prejeti kvoto za nastop na OI v Parizu na teh globalnih kvalifikacijah. Razpletlo se je tako, da je Slovenija po razvrstitvi držav končala na 13. mestu, kar pomeni, da je ostala brez kvote na globalnem kvalifikacijskem tekmovanju. Vse še ni izgubljeno, saj je Slovenija v zelo dobrem položaju glede na rezultate kontinentalnih kvalifikacij, ki so bile na evropskih igrah v Krakovu, a bo na uradno potrditev glede razdelitve teh kvot treba počakati vsaj dva tedna. Naslov svetovne prvakinje si je priveslala Britanka Mallory Franklin, druga je bila njena rojakinja Kimberley Woods, tretja pa prva favoritinja Avstralka Jessica Fox.

