Savšek športnik Ljubljane, Pogačarju nagrada za posebne dosežke

ŠZL je na prireditvi v mestni hiši podelil nagrade in priznanja za najboljše športne dosežke minulega leta. Najboljši športnik Ljubljane je postal evropski prvak Benjamin Savšek, najboljši trener pa Jože Vidmar. Priznanj za drugo in tretje mesto za leto 2020 niso podelili. Kot so zapisali pri ŠZL, je bil zaradi epidemije in ukrepov, ki so močno vplivali na izvedbo tekmovanj in prireditev, obseg dosežkov za izbor veliko manjši. Doseženi rezultati tako niso dosegali meril za podelitev zgoraj omenjenih nagrad. Najboljša mlada športnika Ljubljane 2020 sta postala judoist Juš Mecilošek (Bežigrad) ter taekwondoistkaAnastasija Ljubinković (Orient); oba sta na evropskih prvenstvih osvojila bron. Ob tem so pri Molu podelili posebno priznanje društvu Sokol Bežigrad, ki je lani praznovalo 90-letnico, medtem ko sta nagradi za življenjsko delo v športu prejela Nataša Ambrož in Boris Pirc.

Ambroževa prek 40 let deluje v raznih plesnih klubih, njeno delo in ustvarjanje pa segata tudi na področje strokovne publicistike, vzgoje športnih plesalcev, trenerjev in sodnikov doma in v tujini. Ima domačo in mednarodno sodniško in trenersko licenco. Sodila je tudi tekmovanja najvišjega ranga, so med drugim zapisali pri Molu.

Pirc pa prav tako prek 40 let deluje v športni sekciji Zelena jama. Med drugim je pomagal oživiti Sokolsko zvezo Slovenije, sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju svetovne sokolske zveze v Pragi. Poleg tega je pomagal ustanoviti prek 50 športnih društev.