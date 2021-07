Savšek: To so bile mnogo let moje sanje

Na svojih prvih olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu je osvojil osmo mesto, na naslednjih igrah v Riu de Janeiru je bil šesti. Leta 2017 je bil svetovni prvak, šestkrat pa je bil evropski prvak. Ves čas pa je Benjamin Savšek sanjal o svoji največji zmagi, zlati olimpijski medalji. Danes so se mu te sanje končno uresničile. Že ob prihodu v cilj je začutil, da bi končno lahko dosegel svoj največji uspeh. "Ko sem prišel v cilj in videl, kakšen čas sem postavil, so me prevzela čustva za ves vložen trud," je za Televizijo Slovenija povedal slovenski kaunist. "To je edina medalja, ki sem si jo želel, da lahko res rečem, da imam popolno zbirko. Manjka mi samo še zmaga v skupnem seštevku za svetovni pokal, ampak ta medalja danes odtehta vse," je dodal.

icon-expand Benjamin Savšek je osvojil prvo slovensko olimpijsko medaljo v kanuju. FOTO: AP

'Res je težka. Veliko mi pomeni.' "Najprej sem pomislil, da mi je uspela res vrhunska vožnja. Imel sem precej neprespano noč, razmišljal sem, kako bom napadel v finalu. Še zdaj težko dojamem, da mi je uspelo tako dobro odpeljat. Odvalil se mi je kamen od srca," je z Televizijo Slovenija podelil svoje skrbi pred vožnjo. po odličnem nastopu so bile njegove skrbi neutemeljene. 34-letnik je po neuspehu na svojih prvih olimpijskih igrah v Londonu dolgo čakal na novo priložnost "in vesel sem, da sem jo izkoristil, da se je tokrat sreča obrnila meni v prid. Res sem imel v preteklosti kar nekaj razočaranj oziroma nisem izpolnil svojih želja na prejšnjih igrah v Londonu in Riu," je Ljubljančan z nasmehom na obrazu povedal za Val 202. Mu pa danes vse le ni šlo tako gladko. Predvsem v polfinalu je imel nekaj težav, tudi dotik, ki ga je potisnil na peto mesto. "Moral sem se močno potruditi, da sem se sploh uvrstil v finale. Porabil sem kar nekaj moči in bal sem se, da mi jo pred finalom ne bo uspelo povrniti. A sem jo, poklopile pa so se mi tudi druge reči. Na zahtevni postavitvi, kjer si moral imeti čoln pod nadzorom, sem imel tudi nekaj sreče, da me je 'rolca' zapeljala v pravo smer." je bil zgovoren Ljubljančan, ki namerava nastopiti še na enih olimpijskih igrah.

icon-expand Benjamin Savšek na podelitvi zlatega olimpijskega odličja. FOTO: AP