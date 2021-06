Savšek tretji na tekmi svetovnega pokala v Pragi

Savšek je imel en dotik že v polfinalu, v katerem je postavil šesti čas, v finalu pa je bil v zgornjem delu zelo hiter, medtem ko je v spodnjem delu nekaj časa izgubil, tudi zaradi napake in dotika, kar mu je na koncu prineslo tretje mesto.

"Nisem si mislil, da bom prišel do tretjega mesta. Rezultatsko sem res zadovoljen, da sem danes priveslal do kolajne, hkrati pa nisem zadovoljen s spodnjim delom proge, kjer sem na predzadnjih vratih naredil dotik. Zaradi slabšega spodnjega dela je nekaj grenkega priokusa, sem pa vesel, da sem se uvrstil v finale in imel možnost boja za najvišja mesta in na koncu ostati na tretjem mestu," je po osvojitvi kolajne na prizorišču, kjer je lani postal evropski prvak, povedal 34-letni Savšek.

Čeh je na domači progi prišel do prve zmage v svetovnem pokalu, Britanec David Florence, trikratni olimpijski podprvak, ki je bil drugi, pa je edini progo preveslal brez dotika.

Finale je sicer postregel s precej preobrati, saj je bil Hrvat Matija Marinić po koncu nastopa zaradi prehitrega starta diskvalificiran, Britanec Adam Burgess pa je prejel 50 kazenskih sekund.

Alja Kozorog je v polfinalu med 30 kanuistkami osvojila 14. mesto. Za desetim mestom, ki kot zadnje vodi v finale, je z enim dotikom zaostala za 3,57 sekunde. Uvodno zmago svetovnega pokala je slavila Avstralka Jessica Fox. Druga je bila Nemka Andrea Herzog, tretje pa Čehinja Tereza Fišerova.

Preostali slovenski kanuisti Luka Božič, Nejc Polenčič in Lea Novak so bili v petkovih kvalifikacijah za preboj v polfinalno vožnjo neuspešni.

V soboto se je od slovenskih kajakašev v finale prebil le Peter Kauzer, ki je bil na koncu deveti.

Naslednja postaja svetovnega pokala kajakaše in kanuiste čaka že prihodnji konec tedna, ko se bodo merili v nemškem Markkleebergu.