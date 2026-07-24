Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Savšek v finalu svetovnega prvenstva

Oklahoma City, 24. 07. 2026 19.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Benjamin Savšek

Slovensko čast na kanuistični tekmi svetovnega prvenstva v slalomu v Oklahoma Cityju bo branil najbolj izkušen član ekipe Benjamin Savšek. Z osmim časom polfinala je bil edini, ki se je uvrstil v večerno finale, preslaba za to sta bila Luka Božič in Eva Alina Hočevar. Oba sta pristala na 18. mestu. Žiga Lin Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog so izpadli že v sredinih kvalifikacijah.

Benjamin Savšek je spet pokazal, da je najboljši, ko je najbolj potrebno. Čeprav za njim v svetovnem pokalu ni najboljša sezona, v kvalifikacijah pa je zabeležil šele 29. čas, je v polfinalu pokazal zelo dobro vožnjo. Tako kot prvih šest je progo prevozil brez dotika, ker je startal na začetku, je dolgo časa tudi vodil.

Na koncu je nekdanji olimpijski prvak za najhitrejšim Britancem Ryanom Westleyjem zaostal dve sekundi in 16 stotink in bo zvečer v boju za svojo šesto kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo zlato.

V boju za odličja pa ne bo Luke Božiča. Tudi on je s progo opravil brez kazenskih sekund, a je bil prepočasen. Za najboljšim je zaostal štiri sekunde in 53 stotink, za 12. mestom, ki je še vodilo v finale, pa mu je zmanjkala sekunda in 49 stotink.

Eva Alina Hočevar
Eva Alina Hočevar
FOTO: Profimedia

Tako kot za Božiča je razočaranje doživela tudi Eva Alina Hočevar, ki ji na prvenstvu ni šlo po načrtih. Pred odhodom je zaradi odličnih dosežkov v svetovnem pokalu prvič odkrito napovedovala lov na kolajne, čeprav ji je samozavest po njenem mnenju nekoliko izbijal pozen odhod na prizorišče.

S progo v olimpijskem Oklahoma Cityju pa se očitno ni sprijaznila, saj je ostala brez finalnih nastopov v vseh treh disciplinah.

Tokrat je nekoliko previdno začela, poskušala se je izogniti težavam, ki jih je dan prej imela v kajaku, po nekoliko slabšem vmesnem času pa je spustila čoln. A pri tem je na 17., protitočnih vratcih storila napako, se dotaknila vratc, s tem pa izgubila vse možnosti za uvrstitev med najboljše. Brez dotika bi bila finalistka.

Pri dekletih je bila v polfinalu najhitrejša Andorka Monica Doria, brez finala pa je ostala dobitnica treh zlatih kolajn na tem prvenstvu, Avstralka Jessica Fox.

savšek svetovno prvenstvo kanu slalom na divjih vodah

Slovenski kajakaši brez finala svetovnega prvenstva v Oklahomi

24ur.com Janja Garnbret nadaljuje dominacijo na balvanih
24ur.com Kostanjškova in Žvegelj ostala brez bojev za olimpijska odličja
24ur.com Tim Mastnak in Gloria Kotnik izpadla v osmini finala ekipne tekme
24ur.com Znova izjemna Janja Garnbret edina v polfinalu osvojila vrh
24ur.com Janja Garnbret prva tudi v polfinalu, Mia Krampl brez boja za medalje
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V Sloveniji živijo tudi Bela, Lila in Modra: preverite, koliko jih je
Mislila je, da je njena mama umrla, resnica pa je bila povsem drugačna
Mislila je, da je njena mama umrla, resnica pa je bila povsem drugačna
Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali
Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali
Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka
Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za seks simbol, danes je videti tako
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Zakaj prijateljica shujša z isto dieto, vi pa ne?
Zakaj prijateljica shujša z isto dieto, vi pa ne?
Koža po morju ni enaka koži po bazenu: kakšna nega je potrebna?
Koža po morju ni enaka koži po bazenu: kakšna nega je potrebna?
vizita
Portal
Živilo, ki dokazano znižuje holesterol
Zdrav zajtrk za vitalnost jeter in učinkovito prebavo
Zdrav zajtrk za vitalnost jeter in učinkovito prebavo
5 znakov, da vaše črevesje potrebuje pomoč
5 znakov, da vaše črevesje potrebuje pomoč
Globoka venska tromboza: 7 stvari, ki jih morate vedeti
Globoka venska tromboza: 7 stvari, ki jih morate vedeti
cekin
Portal
Novi turistični hit: Ženske po 50. letu prisegajo na ta način dopustovanja
Beckhamov zaslužek na svetovnem prvenstvu - šteje milijone
Beckhamov zaslužek na svetovnem prvenstvu - šteje milijone
Razkril, kaj bo počel v pokoju. Novak Đoković izpostavil eno stvar
Razkril, kaj bo počel v pokoju. Novak Đoković izpostavil eno stvar
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
moskisvet
Portal
Kaj pomeni pogosta bolečina v kolenu?
Pred finalom ga je zapustila, nato je postal junak svetovnega prvenstva
Pred finalom ga je zapustila, nato je postal junak svetovnega prvenstva
Rja na zavornih diskih: kdaj je normalna in kdaj nevarna?
Rja na zavornih diskih: kdaj je normalna in kdaj nevarna?
Ideja za poletno branje: Napeta zgodba o preživetju, ki je ni mogoče odložiti
Ideja za poletno branje: Napeta zgodba o preživetju, ki je ni mogoče odložiti
dominvrt
Portal
Če letos dopustujete na Olibu, vas lahko preseneti ena stvar
Kako pravilno zalivati in ščititi paradižnik v vročini
Kako pravilno zalivati in ščititi paradižnik v vročini
Večina ta ostanek po pikniku zavrže – vrtnarji pa prisegajo, da paradižnik zaradi njega bolje rodi
Večina ta ostanek po pikniku zavrže – vrtnarji pa prisegajo, da paradižnik zaradi njega bolje rodi
Brooklyn Beckham objavil fotografijo iz dnevne sobe – en kos pohištva takoj pritegnil pozornost
Brooklyn Beckham objavil fotografijo iz dnevne sobe – en kos pohištva takoj pritegnil pozornost
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni
Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni
voyo
Portal
IQ 160
Shrek
Shrek
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820