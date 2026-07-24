Savšek v finalu svetovnega prvenstva

Benjamin Savšek je spet pokazal, da je najboljši, ko je najbolj potrebno. Čeprav za njim v svetovnem pokalu ni najboljša sezona, v kvalifikacijah pa je zabeležil šele 29. čas, je v polfinalu pokazal zelo dobro vožnjo. Tako kot prvih šest je progo prevozil brez dotika, ker je startal na začetku, je dolgo časa tudi vodil.
Na koncu je nekdanji olimpijski prvak za najhitrejšim Britancem Ryanom Westleyjem zaostal dve sekundi in 16 stotink in bo zvečer v boju za svojo šesto kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo zlato.
V boju za odličja pa ne bo Luke Božiča. Tudi on je s progo opravil brez kazenskih sekund, a je bil prepočasen. Za najboljšim je zaostal štiri sekunde in 53 stotink, za 12. mestom, ki je še vodilo v finale, pa mu je zmanjkala sekunda in 49 stotink.
Tako kot za Božiča je razočaranje doživela tudi Eva Alina Hočevar, ki ji na prvenstvu ni šlo po načrtih. Pred odhodom je zaradi odličnih dosežkov v svetovnem pokalu prvič odkrito napovedovala lov na kolajne, čeprav ji je samozavest po njenem mnenju nekoliko izbijal pozen odhod na prizorišče.
S progo v olimpijskem Oklahoma Cityju pa se očitno ni sprijaznila, saj je ostala brez finalnih nastopov v vseh treh disciplinah.
Tokrat je nekoliko previdno začela, poskušala se je izogniti težavam, ki jih je dan prej imela v kajaku, po nekoliko slabšem vmesnem času pa je spustila čoln. A pri tem je na 17., protitočnih vratcih storila napako, se dotaknila vratc, s tem pa izgubila vse možnosti za uvrstitev med najboljše. Brez dotika bi bila finalistka.
Pri dekletih je bila v polfinalu najhitrejša Andorka Monica Doria, brez finala pa je ostala dobitnica treh zlatih kolajn na tem prvenstvu, Avstralka Jessica Fox.
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