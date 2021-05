Savšku v dvoboju z Božičem 'vozovnica' za OI v Tokiu

V boju za edino kanuistično slovensko "vstopnico" v moški konkurenci za nastop na olimpijskih igrah je bil boljši Benjamin Savšek. Z drugim časom spolfinala se je uvrstil v finale EP, Luka Božičpa je zasedel 11. mesto, finalni nastop pa je ob enem dotiku zgrešil za vsega 13 stotink sekunde. Božič je ostal brez možnosti v boju za odličja na EP, prav tako je ostal tudi brez nastopa na EP, Savšek bo namreč potoval v Tokio.

"Žal se mi je že pri drugih vratcih zgodila napaka, ko sem z repom čolna udaril vratca. Razočaran sem, ker sem bil dobro pripravljen, tudi v nadaljevanju sem pokazal zelo dobro vožnjo. Malo mi je zmanjkalo, a moram reči, da je Beni zasluženo zmagovalec internega dvoboja za pot v Tokio. Že po prihodu v cilj sem vedel, da so možnosti, da stori napako minimalne. V taki formi, kot je letos, je bilo to praktično nemogoče," je bil razočaran Božič. Solidno je v polfinalu nastopil tudi debitant na največjih tekmovanjih Nejc Polenčič, uvrstil se je na 20. mesto.

Že pred tem so se za finale borile tudi kanuistke, na OI bo potovala Alja Kozorog. Slovenskima predstavnicama Kozorogovi in Evi Alini Hočevar se ni uspelo uvrstiti med najboljših deset. Kozorogova je zasedla 12. mesto, za desetim je z dvema dotikoma zaostala sekundo in osem stotink, Hočevarjeva pa se je brez dotika uvrstila na 17. mesto. Kozorogovi v uteho ostaja dejstvo, da si je dokončno zagotovila pot na olimpijske igre, Hočevarjeva bi ji to lahko preprečila le s kolajno.