Schareini osma etapa, Mulec do osmega mesta

Tosh Schareina si je s Hondo CRV 450 privozil kar 2:07 minute naskoka pred Američanom Rickyjem Brabcem in 2:45 pred njegovim rojakom Howesom Skylerjem , obema z enakim tipom motorja. S tremi minutami in pol zaostanka je vodstvo v skupnem seštevku obdržal danes četrtouvrščeni Avstralec Daniel Sanders . Schareina je zaostanek v skupnem seštevku zmanjšal na dobrih 12 minut, Brabec na tretjem mestu zaostaja 31:56. " Odločno sem začel že na startu. Po vnovičnem polnjenju goriva nas je bilo še veliko skupaj. Tam je bil peščen del, kjer pa je bilo po nedeljskem dežju lepo voziti. V nadaljevanju pa je bilo precej megle, v kateri sem se dobro znašel in pripravljen sem na jutri, " je po zmagi povedal Španec.

Med avtomobilisti je 30-letni Južnoafričan Henk Lategan (Toyota), na reliju nastopa četrtič, vnovič dosegel zmago in pred Savdijcem Jazidom Al-Rajhijem (Overdrive), ki je bil danes šesti, prednost povečal na 5:41 minute. Tretjeuvrščeni Šved Mattias Ekström (Ford Raptor) je bil danes le 17. in zaostaja že 28:55 minute. "Etapa je bila težka, posebej en kanjon, kjer so se vsi izgubili. Seveda sem bil malo nervozen pred vstopom vanj, saj so avtomobili prihajali od spredaj, s strani in iz vseh smeri okoliških hribov. Midva sva svojo smer na srečo našla in napredovala v vodstvo," je po novi zmagi povedal Južnoafričan. Na stopničke sta se v etapi uvrstila še drugi Južnoafričan Guyem Botterill (Toyota) in Francoz Mathieu Serradori (Century).



Torkova deveta etapa od Rijada do Harada bo dolga 357 km.