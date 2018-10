Schumacher mlajši z naslovom prvaka do prve velike lovorike v karieri

"Še vedno ne morem povsem verjeti. Navdušen sem, ekipa je opravila veliko delo. Jezi me le, da sem v prvem delu dirke naredil napako, ki me je stala zmage," je sin slavnega dirkača v njegovem slogu – tudi oče je kljub uspehom vedno iskal popolnost v nastopih – dejal ob osvojeni lovoriki. Pred zadnjo dirko sezone ima Schumacher zdaj 347 točk, 51 več kot Britanec Daniel Ticktum , ki bi ga edini še lahko ogrozi v boju za prvo mesto.

"Hvaležen sem, da sem lahko izkusil to, da živim svoje sanje in da imam tako močno moštvo za seboj in okoli mene. Ta naslov je zaradi njih in za njih," je zapisal mladenič na Twitterju. Z osvojenim naslovom v formuli 3 si je mlajši Schumacher privozil tudi posebno superlicenco krovne zveze FIA, ki mu bo omogočila hitrejši prodor v formulo 1, obenem pa je ponovil podoben dosežek očeta: Michael Schumacher je bil pred 28 leti na začetku kariere prav tako prvak formule 3, a v nemškem prvenstvu.

Pred Mickom Schumacherjem so se z evropskim naslovom v formuli 3 okronali tudi nekateri dirkači, ki so pozneje bolj ali manj uspešno nastopili v elitnem tekmovanju: Francoz Alain Prost, poznejši štirikratni svetovni prvak formule 1, pa Italijan Riccardo Patrese in zdajšnja voznika Francoz Esteban Ocon in Kanadčan Lance Stroll.