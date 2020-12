Schumacher se bori, da bi nekoč lahko gledal dirke sina Micka

Španski dnevnik MARCAse je točno sedem let po nesreči, ki se je Michaelu Schumacherjuv Meribelu med družinskimi počitnicami pripetila 29. decembra 2013, razpisal o usodi nekdanjega svetovnega prvaka, ki že sedem let bije "najtežjo bitko", kot so zapisali. Po tem, ko so ga s helikopterjem prepeljali v najbližjo bolnišnico, kjer so opravili prve preglede, so hitro ugotovili, da je huje poškodovan, zato je z zdravljenjem nadaljeval v Grenoblu. Prestal je dve operaciji zaradi notranjih krvavitev oziroma edemov in bil dolgo v umetni komi, 3. januarja 2014, ko bi moral proslavljati svoj 45. rojstni dan, pa je njegova agentka Sabine Khemzbranim novinarjem v Grenoblu naznanila, da bodo podrobnosti zdravljenja ostale tajne. In tako je tudi ostalo.

Junija 2014 so Schumacherja zbudili iz kome, Kehmova pa se je v imenu družine zahvalila tistim, ki so pošiljali sporočila vzpodbude ponesrečeni legendi. Dejala je, da "lahko sliši" in se "odziva na dotik", in da bo po odhodu iz Grenobla nadaljeval z "dolgo rehabilitacijo". Septembra 2014, devet mesecev po nesreči, so ga prepeljali v bolnišnico v Švici, nato pa domov ob Ženevsko jezero.

Massa: Vsak dan molim, da bi se mu stanje izboljšalo

"Tam se je začel dolg proces rehabilitacije, o katerem vemo malo oziroma nič,"je zapisala MARCA. "Schumacher je že več kot šest let buden, a njegovo stanje je uganka. Njegova žena Corinna Schumacher je vedno odločno trdila, da družina podatkov o zdravju dirkača z javnostjo ne deli, ker spoštuje njegovo voljo, da ostanejo tajni, in da je 'v najboljših možnih rokah'."

Še največ so o stanju Schumacherja povedali tisti, ki so ga v Švici lahko obiskali, med njimi nekdanji moštveni kolega Brazilec Felipe Massa, ki si je zaželel, da bi lahko legendarni Nemec nekega dne na dirkališču v živo spremljal nastope svojega sina Micka Schumacherja. Ta se po premiernem naslovu svetovnega prvaka v razredu formula 2 v prihodnjem letu seli v elitni razred F1.

"Vem, kako je, imam informacije. Vedno sva si bila zelo blizu,"je dejal Massa."Vem, da situacija ni lahka, da je v težkem obdobju, a moramo spoštovati želje družine. Ne želijo razkriti nobene informacije in kdo sem jaz, da bi to storil? Sanjam in vsak dan molim, da bi se mu zdravje izboljšalo, da bi se spet pojavil na kakšnem dirkališču, še posebej zdaj, ko dirka tudi njegov sin. Da bi navijal zanj in spremljal njegovo kariero. Molim, da bi se to nekega dne zgodilo,"je dodal.