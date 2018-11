Zadnji Schumacherjev intervju pred nesrečo: govoril je o največji zmagi v karieri

Michael Schumacher bo 3. januarja naslednje leto dopolnil 50 let. Eden največjih dirkačev vseh časov je po nesreči in operacijah v francoskem Grenoblu že več kot štiri leta v domači oskrbi. O njegovem zdravstvenem stanju ni veliko informacij, v medije je prišlo zgolj razkritje, da ne more stati oziroma hoditi.

Odgovoril je tudi na vprašanja navijačev in dejal, da je bil Mika Häkkinen "fantič", ki ga je osebno najbolj spoštoval, in sicer zaradi "velikih bitk in zelo stabilnega medsebojnega odnosa". Glede vzornikov je Schumacher omenil dirkača Vincenza Sospirija in Ayrtona Senno, a tudi legendarnega nogometnega vratarjaHaralda Schumacherja.

'Schumacher je bil velik nogometaš'

"Vzorniki? Senna ali Sospiri, ki sem ga zelo cenil, ker je bil dober dirkač. Ko sem bil majhen, v obdobju, ko sem vozil karting, sem ju veliko gledal, a moj pravi vzornik je bil Toni Schumacher, ker je bil velik nogometaš,"je dejal Schumacher.

"Za tvoj razvoj in to, da delaš korake naprej, ne smeš gledati le dirkalnika, moraš gledati samega sebe, druge dirkače, ne le tiste, ki so pred teboj. Moraš spremljati vse, jaz sem to storil, ker vsi v sebi nosijo nekaj posebnega, jaz pa sem želel to spoznati,"je del svoje dirkaške filozofije razkril "Schumi".

Talent je potrebno razviti

V predmestju Kölna rojeni dirkač tudi opozoril, da je za uspeh potrebno dobro delo ekipe, ne le posameznika. Tu ni pozabil na Rossa Brawna, ki je bil po njegovem mnenju skupna točka vseh njegovih podvigov. Glede talenta pa je dejal, da mora še tako talentiran dirkač vedno delati za razvoj svojih naravno danih sposobnosti.

"Uspeh na katerem koli področju v življenju, vsaj na tistih, ki jih poznam jaz, so odvisni od ekipnega dela,"je pred petimi leti še povedal Schumacher. "Ti delaš le tisto, kar je tvoja naloga, a kot ekipa si močnejši, v primeru formule 1 pa gre vedno za delo ekipe. Če pogledamo nazaj in vidimo, v katerih ekipah sem nastopal, denimo v Benettonu, Ferrariju ali Mercedesu, imajo vedno eno skupno točko ‒ Rossa Brawna. Talent je zelo pomemben v avtomobilizmu, tako kot v vseh drugih športih, a potrebno ga je razviti. Karting je dobra osnova za to, da pokažeš svoj talent, a tudi za to, da se naučiš drugih spretnosti, ki jih potrebuješ, da postaneš dirkač."