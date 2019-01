Družina Schumacher prosi za razumevanje: Michael je v najboljših rokah

Družina Michaela Schumacherja je danes, v pomanjkanju informacij o njegovem zdravstvenem stanju po nesreči pred petimi leti na smučišču v francoskem Meribelu, objavila sporočilo za javnost."Zelo smo počaščeni in radi bi se vam zahvalili, ker boste jutri praznovali 50. rojstni dan z njim in z nami. Michael je lahko ponosen na to, kar je dosegel, prav tako smo ponosni mi. Radi bi pozornost preusmerili na zmage, njegove rekorde in jubilej. Lahko ste prepričani, da je Michael v najboljših rokah in da delamo vse, da mu pomagamo. Prosimo, da razumete, če sledimo njegovim željam in pustimo to občutljivo temo, kot je zdravje, kot del njegove zasebnosti. Obenem se vam zahvaljujemo za prijateljstvo in vam želimo zdravo in veselo 2019," je med drugim zapisala njegova družina.