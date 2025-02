Schuster v Ljubljani do brona v višji kategoriji

"Super dan je bil in vesela sem, saj je to dober obet za naprej. Pred domačimi gledalci mi ni bilo težko, med borbo mi je navijanje pomagalo. Pred samo borbo morda malo pritiska je, a s tem moramo delati," je bučno vzdušje v polni športni dvorani v Črnučah, ki prvič gosti to tekmovanje, v borbah doživela Schuster.

Dopoldan je bila odlična do polfinala. Padli sta Nemka Eva Ronja Buddenknotte in Ukrajinka Ana Kazakova . V polfinalu je slovensko reprezentantko z novo sodniško oceno juko, ki se je vrnila na tekme, ugnala kasnejša zmagovalka 23-letna Francozinja Kaila Issoufi .

O boju za kolajno pa je dodala, da ta ni bil lahek: "V prvem napadu sem izvajala davljenje, kar je zelo izčrpljujoče, zato sem imela že v uvodu utrujene roke. A zahtevne so bile vse borbe. Vedela sem, da so tekmovalke zaradi kategorije fizično močnejše, a vse to je le vaja za naprej. Tudi na naslednjih tekmah bodo kakšne fizično zelo močne tekmice."

Torkar je bila blizu odličju v boju z Nizozemko Paulien Sweers. Kranjčanka je z atraktivnim metom povedla, vrstile so se akcije na obeh straneh, na koncu pa se je po metu Slovenke veselila tekmica, saj je bila tehnika Torkar nedovoljena.

"Po pravilih, ki veljajo od novega leta, sem naredila napako. Bil je napačen prijem preko roke in preko glave. Judo se skuša izogibati stvarem, ki so nevarne. Sama sem to videla drugače in to bi si morala ogledati, ampak trener mi je takoj povedal za napako. Z ostalimi nastopi sem zadovoljna," je diskvalifikacijo športno potrdila Slovenka.

Dopoldan je Torkar ustavila Srbkinjo. Nato jo je ugnala Hrvatica Tina Radić, a si je boj za odličja zagotovila z zmago nad Italijanko Alessio Giordano.

V ženski konkurenci je bila pod drobnogledom predvsem olimpijka Kaja Kajzer, ki se je prvič predstavila v višji kategoriji do 63 kg in na prvem testu, še ne v pravi formi, premagala Španko Vlado Kopnjajevo, nato pa izgubila z Nemko Friederiko Stolze. V isti kategoriji se je že po uvodnem nastopu poslovila tudi ena najbolj talentiranih slovenskih bork Leila Mazouzi.

Druga olimpijka Metka Lobnik, prva nosilka v Ljubljani v kategoriji do 78 kg, je po prostem prvem krogu izgubila z Italijanko Claudio Sperotti.

Do osmine finala je prišel tudi David Štarkel v kategoriji do 50 kg, ki je ugnal tudi prvega nosilca Avstrijca Daniela Leutgeba, a je bil nato zanj usoden Španec Pedro Gomez. Do tja je prišel tudi Martin Hojak v kategoriji do 73 kg, ki ga je zaustavil Francoz Zakary Ainseba.

Posebno čast sta ob robu tekmovanja spet doživela olimpijska prvakinja Andreja Leški in njen trener Luka Kuralt, ki sta za dosežek v Parizu prejela posebno priznanje Evropske judo zveze. Tega sta bila deležna tudi predsednik zveze Bogdan Gabrovec in bežigrajskega kluba Jure Klepec.